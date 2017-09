22 / septiembre / 2017

Se hizo famosa en el año 2012 por ser la mujer más bronceada del mundo y así luce hoy

Fue acusada de llevar a su pequeña hija de 5 años a un salón de bronceado y ahí comenzó su tragedia.

En el año 2012, Patricia Krentcil fue bautizada como “Tan Mama” (Mamá bronceada) y su caso causó revuelo en el mundo. Durante esos años, la mujer admitió usar hasta 20 diferentes camas de bronceado por mes para mantener su tez morena.

También fue denunciada por llevar a su hija menor, Anna, de 5 años a tomar rayos. La pequeña acudió a clase con una quemadura y a raíz de eso comenzó el escándalo, cuenta Life & Style.

La escuela notificó a las autoridades, porque la ley de Nueva Jersey prohíbe a cualquier persona menor de 14 años visitar un salón de bronceado. La denuncia fue desestimada por no haber pruebas contundentes.

Casi cinco años después, parece que Patricia ha atenuado su obsesión por el bronceado, ya que su piel es visiblemente más pálida.

“Me convertí en un desastre”, admitió después de su arresto. “No podía salir de mi casa. No podía comer fuera. Todos me miraban como si fuera una madre horrible. Básicamente, todo el mundo aquí me odiaba”, cuenta la mujer al New York Times.

“El dolor está ahí. Siempre estará allí. Nos dejó con una deuda de por lo menos 100.000 dólares”, dijo sobre los honorarios legales y médicos que ella y su entonces marido, Richard Krentcil, desembolsaron, incluida la terapia familiar voluntaria para ellos y sus hijos. Los Krentcils se divorciaron en 2014.

Todo el mal que el bronceado le produjo, ahora podría transformarse en un negocio. Krentcil afirma que invirtió 15.000 dólares en el salón “Sun of a Beach” en Nutley, Nueva Jersey, y que recientemente recibió un préstamo de $ 25.000 para convertirse en copropietario del lugar.

