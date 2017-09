20 / septiembre / 2017

Un fanático grabó a Luis Miguel dentro de un ascensor y luce realmente irreconocible

El artista se topó con un seguidor en un ascensor y aprovechó de grabarlo y saludarlo

“El Sol de México”, lleva una trayectoria de 35 años en la música. Su crecimiento como artista y como persona ha sido visto por millones de sus fanáticos desde 1982.

El cantante se encontró con uno de sus seguidores dentro de un ascensor en un hotel de Las Vegas, Estados Unidos y su look sorprende a todos los que ven el video que grabó el muchacho.

La estrella con gran trayectoria parece haberse sometido a alguna intervención estética pues su cabello y rostro lucen irreconocibles, cuenta Difundir.

Las imágenes fueron publicadas en el Instagram del programa de espectáculos de Univisión, “El Gordo y La Flaca”, donde ya tienen más de 110.000 reproducciones en un solo día.

Una publicación compartida de ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 18 de Sep de 2017 a la(s) 11:01 PDT

El video recibió numerosos comentarios como: “Ya no es el mismo qué le pasó a ese pelo, parece peluquín”, “Qué no hay nadie que le aconseje a Luis Miguel comer saludable y hacerse un corte de cabello???”, “Qué lindo… como sea a mí me encanta”, “Qué le pasó a Luismi. Mucho botox, no puede ni mover la cara” y “Tiene 40 y tantos y ustedes quieren verlo de 20, no jodan!”.

Fotos: Instagram

c13,espectaculos,ned,noticias

jdelgado

un-fanatico-grabo-a-luis-miguel-dentro-de-un-ascensor-y-luce-realmente-irreconocible

nedmedia