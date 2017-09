15 / septiembre / 2017

Video: Cachorro enternece redes sociales con su tierna expresión tras recibir un “reto”

Un nuevo viral protagonizado por un perrito se ha tomado las redes sociales y ha encantado a los usuarios. Se trata de un lindo cachorro que está siendo “retado” por su amo, pero su tierna reacción y su carita de tristeza tras ser descubierto en una travesura es lo que más llama la atención

Su amo le dice: “Tú no puedes estar haciendo daño todo el tiempo y con tu cara de ‘yo no fui’”. “Ahora te voy a castigar, te voy a quitar tu pollito, ya no más pollito y tampoco va más al parque, por 15 días”.

El registro fue compartido por su amo y se ha virilizado rapidamente.

No más pollito, ni más parque.#dog #perrito #amorperruno #perro #can pic.twitter.com/wudPOv6FOC