“Wonder Woman” defendió a jóvenes cosplayers que fueron troleadas

04 / Septiembre / 2017

Amaya Suriyapperuma y Seshani Cooray son dos jóvenes que participaron en la Comic-Con en Colombo, Sri Lanka- y en el primer día del evento se disfrazaron de la popular “Wonder Woman”. Sin embargo ambas chicas fueron objeto de burlas en redes sociales.

Todo comenzó luego que un fotógrafo compartiera una imagen de ellas disfrazadas de la heroína, hecho que dio lugar a recibir distintos memes por su aspecto físico además el hombre invitaba a hacer retuit si es que encontraban que ellas lucian geniales.

These women cosplayed Wonder Woman at Sri Lanka Comic Con, and now being rediculed on social media. RT if you think they look amazing! pic.twitter.com/0uq5NOsLAI

— Mathisha (@Pasan_Mathisha) 27 de agosto de 2017