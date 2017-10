Amazon envió por error 29 kilos de marihuana a una pareja

24 / octubre / 2017

Una situación insólita se vivió en Orlando, luego de que unos clientes recibieran 29 kilos de marihuana.

Resulta que la pareja había pedido a Amazon dos contenedores de plástico, y se sorprendieron al abrir las cajas.

Tras esto autoridades locales fueron notificadas y la policía de Orlando comenzó una investigación, pero los responsables aún no han sido identificados.

Por su parte la compañía norteamericana, no ha ofrecido las disculpas correspondientes y sólo les mandaron una tarjeta de regalo de US$150.

Can you imagine?

Amazon customers in Orlando got unexpected marijuana delivery 📦-65-pounds! #WFTV at 6pm pic.twitter.com/yYywuKYpnU

— Jeff Deal (@JDealWFTV) 20 de octubre de 2017