Así se comporta el spinner cuando se hace girar en el espacio a gravedad cero

16 / octubre / 2017

Los astronautas de la Estación Espacial Internacional publicaron un video donde hacen girar al famoso juguete.

Los spinners son la sensación del año. Fabricado para ser una solución contra el estrés, el curioso juguete que rueda sin parar se ha hecho famoso en todo el mundo y ya tiene millones de fanáticos alrededor del planeta.

Tanto ha sido su éxito que hasta en el espacio se divierten con él. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional querían saber cómo se comporta uno de estos objetos en gravedad cero.

El resultado se puede ver en un video que se ha viralizado por las redes sociales, donde se ve al spinners flotar y dar vueltas más de lo normal. Esto se debe a que al no haber gravedad, hay menos rose por lo que los rodamientos pueden girar por más tiempo.

A fidget spinner in space! How long does it spin? I’m not sure, but it’s a great way to experiment with Newton’s laws of motion! pic.twitter.com/5xIJDs2544

— Randy Bresnik (@AstroKomrade) October 13, 2017