Cinta sobre Han Solo ya tiene su nombre oficial

17 / octubre / 2017

Los fanáticos de Star Wars esperaban con ansias saber cómo se llamaría el próximo spin-off de Disney y LucasFilm basado en Han Solo.

Finalmente dicho nombre ha sido revelado a través de redes sociales por Ron Howard Solo: A Star Wars Story. El director publicó en su cuenta de Twitter además que la producción del filme acaba de finalizar.

Cabe recordar que hace unas semanas Howard informó que el actor Paul Bettany (“The Vision” en “Avengers”) se sumaba al elenco de la cinta para hacerse cargo del personaje que antes fue de Michael K. Williams, quien dejó la producción días después de la llegada de él a la dirección.

El estreno de Solo: A Star Wars Story está programado para el 25 de mayo de 2018 y contará con las actuaciones de Alden Ehrenreich (como Han Solo), Doland Glover (como Lando Calrissian) y Emilia Clarke.

Hey #Twitterville we just wrapped production so here’s a special message #StarWars pic.twitter.com/8QJqN5BGxr

— Ron Howard (@RealRonHoward) 17 de octubre de 2017