13 / octubre / 2017

Con Facebook podrás pedir comida a domicilio

La popular red social constantemente está entregando nuevas funciones a los usuarios para brindar un mejor servicio. Es por eso que recientemente ha activado la opción de pedir comida a domicilio directamente de la aplicación de Facebook.

Esto permite enviar una orden sin tener que estar llamando por teléfono o perder tiempo buscando en cada sitio web. Por el momento esto ya se puede realizar en Estados Unidos y en los próximos meses se expandirá globalmente.

Hasta el momento, la plataforma ha firmado con importantes marcas como Chipotle, Five Guys, Jack in the Box, Papa John’s, Wingstop, Panera, TGI Friday’s, Denny’s, El Pollo Loco, y Jimmy John’s, las cuales aparecerán en este nuevo espacio de negocios.