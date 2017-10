24 / octubre / 2017

Conoce los estrenos de Netflix para noviembre

Netflix ha revelado los estrenos que traerá en el mes de noviembre, uno de los más esperados es “The Punisher”, de Marvel, producción que relata la vida de un ex marino que busca vengar la muerte de su familia.

Otra de las novedades que llegará a la plataforma de streaming es el stand up comedy de la chilena Natalia Valdebenito, quien llega con su espectáculo “Gritona”.

Acá te dejamos el listado completo:

SERIES

Alias Grace: Limited Series: 3 de noviembre.

Marvel’sThePunisher: Temporada 1: 17 de noviembre.

Godless: Limited Series: 22 de noviembre.

She’s Gotta Have It: Temporada 1: 23 de noviembre.

The Big Family Cooking Showdown: Temporada 1: 3 de noviembre.

The Sinner: Temporada 1: 7 de noviembre.

Frontier: Temporada 2: 24 de noviembre.

Glitch: Temporada 2: 28 de noviembre.

Nobel: Temporada 1: 6 de noviembre.

Greenleaf: Temporada 2: 1° de noviembre.

12 monos: Temporada 3: 16 de noviembre.

Atlanta: Temporada 1: 25 de noviembre.

PELÍCULAS

Un príncipe de Navidad: 17 de noviembre.

El mercenario: 10 de noviembre.

Yo, Daniel Blake: 22 de noviembre.

Song to Song: Dos triángulos amorosos entrelazados. Traiciones y obsesiones sexuales representadas en la escena musical de Austin, Texas. Película protagonizada por Ryan Gosling, Michael Fassbender, Rooney Mara y Natalie Portman, estreno en Netflix el 21 de noviembre.

3 Generations: Cuando un adolescente (Elle Fanning) comienza la transición de mujer a hombre, su madre soltera (Naomi Watts) y su abuela (Susan Sarandon) tienen que lidiar con el cambio mientras buscan a su padre. Estreno en Netflix el 20 de noviembre.

Máxima precisión: 1° de noviembre.

Esta chica es un desastre: 12 de noviembre.

Letras explícitas: StraightOutta Compton: 12 de noviembre.

Los huéspedes: 12 de noviembre.

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

Cuba and the Cameraman: 24 de noviembre.

Mea culpa: 10 de noviembre.

Saving Capitalism: 21 de noviembre.

Steve Jobs: El hombre detrás de una Mac: 16 de noviembre.

Jim & Andy: The Great Beyond – Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton: 17 de noviembre.

Natalia Valdebenito: Gritona: 10 de noviembre.

KIDS

Stretch Armstrong y los guerreros Flex: Temporada 1: 17 de noviembre.

Dinotrux – Supercargados: Temporada 1: 10 de noviembre.

Spirit: Cabalgando libre: Temporada 3: 17 de noviembre.

Luna Petunia: Temporada 3: 17 de noviembre.

Project Mc2: Parte 6: 7 de noviembre.

Jorge el Curioso: Temporadas 7 a 9: 16 de noviembre.