19 / octubre / 2017

Cristiano Ronaldo quiso lucirse con esta jugada pero terminó en fail

En la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League el Real Madrid debía enfrentar al Tottenham Hotspurs, y dicho encuentro terminó en un empate a uno.

Los hinchas esperaban que Cristiano Ronaldo hiciera lo suyo para que el equipo finalmente se quedara con el triunfo pero el crack portugués estuvo bastante alejado de eso ya que este intentó hacer una jugada de aquellas pero lamentablemente terminó en un fail.

Cristiano Ronaldo tratando de imitar a Ronaldinho jajajajaja pic.twitter.com/pZfpD57rDB — Alvaro espitia (@alvaroespitia34) 19 de octubre de 2017

Se trata del pase “del desprecio”, habilidad en la que el jugador le quita la mirada al balón antes de chutarlo, el cual ha sido reconocido como un sello característico del ex Barcelona, Ronaldinho. Sin embargo, Ronaldo no encontró destinatario y no le resultó.

Como era de esperar los usuarios de burlaron de la estrella del fútbol en redes sociales.