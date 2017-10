Divertido tuit de Carabineros encantó a los usuarios en redes

03 / octubre / 2017

Este lunes la cuenta de Twiiter de Carabineros de Chile sorprendió a los usuarios con un divertida publicación.

En el mensaje trataron de tomar con humor lo que sucedió el fin de semana con el pato gigante que sufrió un accidente y terminó desinflado en la laguna de Quinta Normal

El tuit causó bastante gracia en los usuarios quienes compartieron la publicación y la comentaron bastante.

Pero ojo, que esta no es la primera vez que la cuenta de la Institución sorprende en redes con ingeniosos memes.

¡Acá te dejamos algunos!

No seas víctima de engaños. No todas las promociones ni clics en Me Gusta de Facebook son verdaderas. Sé precavido y protege tu privacidad pic.twitter.com/FXUIYK5aX3

— Carabineros de Chile (@Carabdechile) 29 de septiembre de 2017