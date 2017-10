Por esta razón no debes compartir imágenes de tus llaves ni pasajes en redes

11 / octubre / 2017

A muchos usuarios de redes sociales les gusta compartir todo lo que hacen pero ciertas cosas al ser publicadas se podrían convertir en un gran riesgo para ellos.

Algunos publican por ejemplo pasajes de avión. Con esto están dando a conocer información sobre su viaje, pero se les olvida que el ticket contiene ciertos códigos que cualquier persona con un poco de conocimientos puede ocupar para incluso robar el pasaje y hasta su identidad.

Con la información publicada los hackers pueden tomar control del pasaje de un usuario, modificar su horario y ocupar su lugar e incluso anularlo. Además, cualquier persona podría cambiar los datos de un pasajero agregando cualquier identidad de alguien con antecedentes penales provocándole a la víctima un grave problema.

Según información entregada por medios estadounidenses este año se registró una “epidemia” de robos de identidad debido a la poca seguridad de los usuarios en sus redes sociales.

Otra cosa que NO DEBES publicar son imágenes de llaves, lo que se ha vuelto muy común ver en Instagram por ejemplo. Aunque parezca completamente seguro, al compartir la imagen de este objeto se entrega una información aún más valiosa para los delincuentes.

La tecnología actual permite a cualquier usuario tomar el modelo de cualquier llave, procesarlo en softwares de imagen y definir el contorno de los engranajes.

Here’s how you can make a duplicate key from photos on Twitter (2/2) pic.twitter.com/fPIUtOdKGZ

— ʜᴇɴᴋ ᴠᴀɴ ᴇss (@henkvaness) 9 de agosto de 2017