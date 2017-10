20 / octubre / 2017

Este es el soundtrack oficial de la segunda temporada de “Stranger Things”

Este viernes Stranger Things compartió el soundtrack oficial de su nueva temporada, pero eso no es todo ya que si eres fanático de esta serie entonces esta otra noticia es para ti. Sony Music Entertainment anunció que lanzará Stranger Things – Music From The Netflix Original Series, un disco que tendrá 30 éxitos ochenteros y pistas clásicas destacadas de las dos temporadas.

El material será lanzado el mismo día en que se estrena la segunda temporada es decir el próximo 27 de octubre. El disco estará disponible para su streaming, descarga o en CD.

El álbum incluye diecinueve canciones y once clips de audio de la ficción, pero eso no es todo ya que además habrá una edición en vinilo que se lanzará durante los próximos meses.

Si te interesa optar por la preventa del álbum, INGRESA ACÁ



REVISA ACÁ EL SOUNDTRACK OFICIAL DE LA SEGUNDA TEMPORADA

¿Aún no has visto el tráiler final de la próxima temporada? ¡Mira!