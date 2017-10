18 / octubre / 2017

Por este tema de Mon Laferte acusan de plagio a cantante argentina

Mon Laferte no ha parado de hacer noticia en el último tiempo debido a sus grandes logros en su carrera musical como por ejemplo contar con cinco nominaciones a los Grammy latinos.

Pero recientemente su nombre está en medio de una polémica sin quererlo, ya que un conductor radial Ronnie Arias aseguró que una canción que suena en las estaciones transandinas es “un choreo” (robo) realizado a partir del hit de la chilena “Tu falta de querer”.

El tema acusado de plagio es “La tonta” interpretado por Jimena Baron, quien obviamente defendió la canción con tintes de pop electrónico.

Hola, solo dije que para mi era algo de discográficas y que tu tema era un choreo de @monlaferte lamento saber de música — ronnie arias (@ronaldo1ro) 16 de octubre de 2017

La argentina afirmó que las críticas de Arias eran una “falta de respeto” y luego publicó otro mensaje: “Laburen y dejen laburar. Que acá los que roban son otros que los conocemos todos (sic)”.

Laburen y dejen laburar. Que acá los que roban son otros que los conocemos todos. — Jimena Baron (@baronjimena) 17 de octubre de 2017

Sea o no plagio “La tonta” es todo un éxito y acumula más de 14 millones de reproducciones en YouTube, cifra significativa aunque muy por debajo de “Tu falta de querer” (más de 186 millones).

Acá te dejamos los dos temas ¿Crees que se parecen?

Por su parte Mon Laferte decidió no sumarse a la polémica y escribió en Twitter: “No hice ninguna acusación. No entiendo esto“.