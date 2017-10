Ex luchador de la WWE salvó a joven que quería saltar desde un puente

23 / octubre / 2017

El destacado ex luchador de la WWE Harry Smith, ha hecho noticia recientemente pero por algo completamente distinto a una pelea. Resulta que el hombre salvó la vida de una joven quería saltar desde un puente.

El hecho ocurrió el pasado domingo cuando el deportista se dirigía a su hogar en Canadá, fue ahí cuando vio a una mujer que lloraba en el borde de un puente con personas gritándole a su alrededor.

Al ver lo que pasaba Harry corrió donde ella para agarrarla: “Se comenzó a resbalar y quería soltarse. Afortunadamente con mis años de (experiencia en) aplicar llaves y de defensa personal sabía cómo tomarla y levantarla. Cuando la saque de la orilla establecí la posición de montura, como en la lucha, y no la dejé ir” dijo.

Smith que peleó en la WWE entre 2006 y 2011 bajo el nombre de David Hart Smith, aseguró que “salvar la vida de alguien es el mayor logro que he tenido, y significa más que cualquier campeonato que gané en la lucha”.

😳😮😮 I saved a girl today from jumping off a bridge. Thank you to my years of grappling for saving this girl. Life is precious 😰🙇😔 pic.twitter.com/fGKRqrsEPZ

— Davey Boy Smith Jr. (@DBSmithjr) 23 de octubre de 2017