26 / octubre / 2017

Falsos Cachureos se defienden de acusaciones y dicen que el tío Marcelo “es un desgraciado”

Este miércoles te contábamos sobre la “detención” de K-chureos un grupo que se hacía pasar por los integrantes del popular programa infantil.

Tras esto sus integrantes, que deberán comparecer ante el Ministerio Público por infringir la ley de propiedad intelectual, rompieron el silencio y hablaron sobre la incautación de sus trajes y Marcelo Hernández y aclararon que “no somos delincuentes”.

El hombre tras el falso conejo Wenceslao, Alejandro Quijón habló con La Cuarta y dijo : “Somos un grupo de amigos que nos juntamos a ayudar a la gente hace mucho tiempo y lo que están haciendo con nuestra imagen es triste“. “Nadie nos ha detenido, cuando nos notificaron hace un mes fuimos a dejar nuestros trajes (a la 33a Comisaría) y nada más. Dijimos que nos disculparan porque habíamos cometido un error”. “Les mostramos las imágenes de nuestros shows a beneficio, visitas a hospitales y a niños con cáncer y a las Teletones. Lo que están haciendo es una maldad” aclaró.

Sobre el animador de “Cachureos” afirmó: “Me da miedo Marcelo, todos sabemos que tiene demasiado poder, es un desgraciado, no está ni ahí con hacer beneficios y nosotros cumplíamos ese papel”. “Esto para nosotros nunca fue un negocio y Marcelo era nuestro ídolo, pero ahora si llego a escuchar un tema de Cachureos me dará rabia”.

“Yo soy ingeniero eléctrico, mi hermano (César) es contador auditor, no somos delincuentes y me da rabia porque mi familia está viendo esto. Incluso, yo tenía metido a mi hijo chico en el grupo para que actuara y así no dejarlo solo los fines de semana”.

