FIFA acogió reclamo de arreglo de partido entre Colombia y Perú

20 / octubre / 2017

Aunque la ANFP decidió no realizar una queja formal por el supuesto arreglo entre Colombia y Perú en las eliminatorias sudamericanas, esto no impidió que abogados chilenos acudieran a la FIFA y acusaran la situación por sus propios medios.

La entidad mundial acogió la acusación en donde se reclama por un ‘amaño’ entre dichas selecciones para asegurar un resultado que metiera a ambos en Rusia 2018.

A través de redes sociales el ex presidente de la Comisión de Disciplina de la Asociación Uruguaya de Fútbol Fernando Sosa confirmó la noticia en su cuenta de Twitter . Este publicó el documento en donde la FIFA atiende la acusación, asegurando que ahora pasará al Tribunal de Disciplina para evaluar si amerita investigación. Así que ahora sólo queda esperar.

