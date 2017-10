Game of Thrones: Tormund regresará en la última temporada

12 / octubre / 2017

La popular serie de HBO está a punto de comenzar el rodaje de la octava temporada. Por este motivo varios actores de “Game of Thrones” han comenzado a llegar a Belfast, Irlanda del Norte, para participar de la filmación.

Entre ellos estaba Kristofer Hivju, quien interpreta al líder de los salvajes, Tormund Matagigantes, cuya supervivencia fue puesta en duda tras el último capítulo de la séptima temporada.

Kristofer Hivju, Ben Crompton, Iain Glen, Isaac Hempstead, Kit Harrington, Emilia Clarke, John Bradley arrive in Belfast for the table read. pic.twitter.com/GJrZnhWN4X

— Aegon (@iDexterDisciple) 9 de octubre de 2017