Intentó formar la palabra “amor” con sus hijos y ellos la trollearon de manera vulgar

31 / octubre / 2017

Esta familia se ha vuelto viral luego de la travesura que le hicieron los jóvenes a su progenitora.

La imagen de una familia formando una palabra con sus cuerpos se ha vuelto viral en las redes sociales, debido a la travesura que le jugaron los hijos a su madre, sin que ella se diera cuenta.

Todo partió cuando la progenitora le pidió a sus tres retoños que se tomarán una foto para un retrato familiar. La idea de la mujer era que cada uno hiciera una letra con su cuerpo para formar la palabra “love” (amor en inglés).

Las buenas intenciones de la madre se arruinaron cuando sus hijos decidieron darle una pequeña “vuelta” al asunto y formaron otra palabra que pudo haber sido tomada a mal de no ser por el buen humor de la mujer.

Oh my gosh we really don’t deserve my mom. All she wanted to do was spell out love in our family pictures. She had no idea 😭😭😭 pic.twitter.com/AP7mvtzH46

— Sydney King (@SydneyKing3) 17 de octubre de 2017