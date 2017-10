23 / octubre / 2017

“Jon Snow” contó que lloró cuando leyó el guión del último capítulo de “Game of Thrones”

Los actores de la exitosa serie ya conocen el final de la producción ya que recibieron el guiÓn tras instalarse en Belfast para iniciar las grabaciones de la octava temporada.

El encargado de dar la noticia fue Kit Harington, quien le da vida al popular personaje Jon Snow. En entrevista con el programa The One Show de la BBC afirmó estar muy “emocionado”. “Tuvimos la lectura del guión la semana pasada, de hecho, así que ahora lo sé todo“, dijo el artista. Eso sí, su mayor revelación vino más adelante, cuando le preguntaron sobre el desenlace de la serie.

“¡Lloré al final! No fue nada concreto lo que pasó. Tienes que recordar qué he hecho esto ocho años. Creo que a nadie le importa más que a nosotros… Es una Academia, una más extensa que cualquier otra en la que haya estado”. “Me pongo un poco triste cuando lo pienso. Va a ser un año muy raro. Diciendo adiós a todos, teniendo las últimas escenas con esta persona o teniendo su última escena con esa persona. No solo le tienes cariño a él, mucha gente en todo el mundo está encariñada con él”, afirmó Harrington.

Aún no hay fecha de estreno definida para la última temporada de “Game of Thrones”, pero se espera que vuelva a la pantalla a comienzos de 2019.