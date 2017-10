25 / octubre / 2017

Jumanji: Bienvenidos a la jungla tiene nuevo tráiler ¡Mira!

Jumanji: Welcome to the Jungle, es la secuela de la película que adaptó al cine en 1995 los relatos Chris Van Allsburg y ha lanzado su segundo tráiler.

Como parte de su elenco destacan el Dr. Bravestone (Dwayne Johnson) Ruby Roundhouse (Karen Gillan), Moose Finbart (Kevin Hart) y el profesor Shelly Oberon (Jack Black).

La cinta que tiene programado su estreno para el próximo 22 de diciembre tendrá un giro crucial en la trama de la historia original, ya que el juego de mesa será reemplazado por un videojuego que traslada a los jugadores a una desconocida tierra y con nuevos cuerpos.

¡Disfruta acá del adelanto!