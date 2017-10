16 / octubre / 2017

La última locura de Astroboy antes del Masters of Dirt 2017

Javier Villegas cuenta los días para vivir el Master of Dirt en el Movistar Arena. El chileno, que regresará al país después de dos años, se prepara para estar por primera vez en el evento de acrobacias. Antes, eso sí, trabaja en su particular proyecto: The Action Village.

El piloto creó una pista de BMX en el patio de su casa para fomentar su deporte en las ciudades cercanas a Hemet, lugar donde él vive. “Por ahora es solo un pequeño parque de rampas, donde vienen hartos niños a practicar”, cuenta a AS.

“También tenemos una piscina de espumas que a veces convertimos en un aterrizaje blando para que entrenen sus acrobacias disminuyendo el riesgo”, agrega.

La idea de Astroboy, como lo apodan, es masificar los deportes aventura. “Este proyecto busca abrir las puertas de los deportes de acción a las nuevas generaciones. Estoy enfocado en esto”, relata a semanas de viajar a Santiago para el show que se desarrollará el 11 de noviembre.

Vía El As Chile.