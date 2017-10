Las palabras de Gary Medel que ilusionan a la hinchada de La Roja tras la derrota ante Brasil

11 / octubre / 2017

El defensa de la Selección chilena habló con la prensa y reconoció que quedó con una “sensación amarga” tras finalizado el partido.

Dura y triste fue la derrota de Chile frente a Brasil en la última fecha de las Eliminatorias y que dejó a La Roja fuera del Mundial de Rusia 2018.

El 3-0 será difícil de digerir para los jugadores como para toda la hinchada de la Selección chilena. Pero a pesar de la tristeza, Gary Medel habló con la prensa tras finalizado el partido y negó un posible retiro de la selección.

“Fueron 10 años muy lindos con esta generación, que se ganaron cosas increíbles y me voy con eso. ¿Por qué me voy a retirar?, me quedo con lo mejor, y todo lo mejor de eso. El que me llame para jugar, ahí estaré, tengo 30 años, tengo mucho que entregar todavía”, señaló el defensa dejando claro que aún tiene cuerda para rato.