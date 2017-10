Los Simpsons parodian a Game of Thrones en su nueva temporada

02 / octubre / 2017

Este domingo 1 de octubre fue estrenada la temporada número 29 de Los Simpsons, y de una forma muy original. En este capitulo son “Los Serfons”, una familia que habita en el reino medieval de Sprinfieldia inspirado en ficciones como Juego de Tronos.

De hecho la madre de Bart se transforma en una caminante de hielo, en alusión a los caminantes blancos de serie de HBO.

Homero por su parte intenta salvar a su suegra y para logararlo convence a Lisa para que use de manera ilegal la magia. Cuando el rey descubre lo sucedido, secuestra a la joven. Para conseguir su liberación el padre de familia se convierte en el líder de una rebelión para acabar con la sociedad feudal en la que viven.

En este episodio también aparecen referencias a la trilogía El señor de los anillos y Las Crónicas de Narnia, así como a los videojuegos Dragones & Mazmorras y The Legend of Zelda.

Be merry, Simpsonites! The Season 29 premiere of #TheSimpsons comes to FOX this Sunday at 8/7c. pic.twitter.com/txzg2ncFGK

— The Simpsons (@TheSimpsons) 28 de septiembre de 2017