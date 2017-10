Muñeca sexual terminó destruida luego que asistentes a feria tecnológica la probaran

03 / octubre / 2017

Samantha es una muñeca sexual y fue exhibida en uan feria tecnológica en Austria. Pero fue tanto lo que llamó la atención de los asistentes que llegaron al lugar, que la pobre terminó de vuelta a su fábrica de origen debido al lamentable estado en que quedó: muy sucia y con dos dedos rotos.

Sergi Santos el fabricante de la muñeca habló con Metro y afirmó que la “gente puede ser mala. Al no entender la tecnología y al no tener que pagar por usarla, trataron a la muñeca como bárbaros, agregando que el público “agolpaba para sobar sus pechos, piernas y brazos. Le rompieron dos dedos”. Tras lo ocurrido debió ser reparada y ya se encuentra en buenas condiciones.

Pero hay que destacar que lo que sucedió con Samantha, que vale cerca de cerca de 2 millones 600 mil pesos chilenos, da cuenta del alto interés que existe hacia este tipo de productos, a tal punto que incluso algunos clubes de strippes están pensando en incorporar a esta muñeca en su servicio.

