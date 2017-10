26 / octubre / 2017

Niño inglés encontró un billete en el estadio y su decisión se hizo viral

El pequeño Adam Bhana, hincha del modesto Huddersfield de Inglaterra, sorprendió a todos.

El pasado fin de semana el Huddiersfield sorprendió a todos al derrotar al Manchester United en un partido válido por la Premier League, pero lo que más llamó la atención del partido fue un hecho que ocurrió luego de terminado el juego.

Un pequeño de nombre Adam Bhana se encontró un billete de 5 libras esterlinas en el estadio y tomó una decisión que fue aplaudida por todo el mundo.

Adam escribió una carta para uno de los directores del equipo, Sean Jarvis, para pedirle que le entregara el billete al jugador australiano Aaron Mooy porque tuvo una gran actuación en el partido, cuenta Cuatro.

Al recibir la carta, Jarvis publicó el mensaje en su cuenta de Twitter.

Pure class from young Adam pic.twitter.com/KVSpfJlZrm — Sean Jarvis (@SeanMJarvis) 24 de octubre de 2017

“Estuve en el estadio del Huddersfield en el partido contra el United. Me encontré un billete de cinco libras en el estadio y se lo di a mi padre porque no podemos quedarnos cosas que no son nuestras. ¿Podrías, por favor, preguntarle al entrenador Wagner si Aaron Mooy puede guardar el dinero? Jugó muy bien y marcó un gol ayer. He puesto el billete de cinco libras en el sobre. Gracias. Adam Bhana”, escribe la carta que envió el pequeño a Sean Jarvis.

La acción fue rápidamente replicada en la red social y el mismo Jarvis anunció que Adam Bhana se reunirá con su ídolo, el australiano Aaron Mooy.

