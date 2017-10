Piloto de avión compartió video con imágenes de lo que sus pasajeros no ven

11 / octubre / 2017

Para algunas personas viajar en avión es una experiencia maravillosa y disfrutan al máximo la maravillosa vista.

Si un pasajero puede experimentar esto desde una pequeña ventana , el piloto también lo hace pero claramente tiene una visión mucho más amplia. Por este motivo el piloto de Qatar Airways Sandeep Varma, quiso compartir en redes sociales un video de un aterrizaje en Nueva Zelanda que dejó sorprendidos a muchos, volviéndose rapidamente en viral .

“Esto es lo que el piloto ve y los pasajeros no ven durante el aterrizaje en el aeropuerto de Queenstown en Nueva Zelanda”, escribió en su cuenta de Twitter.

This is what the pilot sees and the passengers do not see

During landing at Queenstown New Zealand Airport pic.twitter.com/fQa4yEwXTG

— Sandeep Varma (@Sandeepvarma787) 6 de octubre de 2017