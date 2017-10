Puedes dejar tus zapatillas blancas como nuevas con este simple truco

19 / octubre / 2017

Las zapatillas blancas son un clásico y claramente no pasan de moda pero mantener en perfectas condiciones un par resulta bastante difícil. Aunque resulte casi imposible de creer existe una medida para mantenerlas igual que el primer día.

Una usuaria de Twittter @sarahtraceyy, quiso compartir este secreto, por lo que mostró el estado de sus Converse antes y después de la especial limpieza que les hizo. “Soy una trabajadora milagrosa”, fue el comentario que acompañó la fotografía.

“Vale, hay que aclarar bien los zapatos, mezclar un poco de bicarbonato de sodio con detergente y limpiar las zapatillas con esta mezcla con ayuda de un cepillo de dientes. Luego hay que dejarlo reposar, meterlo en la lavadora y echarle talco”, explicó la chica en otra publicación.

ok rinse shoes, mix 1:1.5 of baking soda & detergent, scrub w toothbrush, let it sit for a while, rinse, put in washer, baby powder/dry🌞 https://t.co/D5Skp5ha3x

— halloween queen (@sarahtraceyy) 15 de octubre de 2017