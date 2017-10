06 / octubre / 2017

Ricky Martin sorprendió a sus seguidores con new look

El artista desde hace un tiempo que no jugaba con algún cambio en su apariencia, pero ahora Ricky Martin sorprendió a sus millones de fans tras compartir imágenes de su new look.

Esto luego de realizar una sesión de fotos para la revista Ocean Drive, en la que se dejó ver usando bigote, mostrándose algo más maduro.

Además de las fotos el puertorriqueño concedió una entrevista a la publicación enfocada en su ayuda a las víctimas del Huracán María en Puerto Rico, en especial a su hermano desaparecido.

Algunos seguidores quedaron encantados con el bigote de Martin mientras otros lo criticaron ¿Qué te parece?