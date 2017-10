26 / octubre / 2017

Robbie Williams cancela gira por “resultado preocupante” en análisis médicos

En septiembre el destacado cantante canceló tres presentaciones en Rusia las que eran parte de su gira The heavy entertainment show tour, por lo que se encendieron las luces de alarma sobre qué estaba pasando con él. Ahora el mismo Robbie Williams a través de un video habló sobre lo que sucede.

El ex Take That dijo: “En las últimas cinco semanas me he estado recuperando de una enfermedad”, “por desgracia, esa enfermedad comenzó justo al final de una gira en la que me estaba yendo muy bien. Después tuve los resultados de los exámenes… fueron preocupantes y terminé en la UCI, así que no pude concluir los conciertos previstos”.

Además por lo ocurrido ha tenido que cambiar su estilo de vida: “ahora soy vegano, hago pilates todos los días, hago yoga y me como una gran hamburguesa los domingos… es mi comida de engaño. Pero me estoy cuidando… y sé que ahora estaré mejor que nunca”.

En el video, el artista de 43 años aprovechó de agradecer a todos sus fans las muestras de apoyo y cariño que ha recibido en las últimas semanas. Por ahora el británico cuenta con unos meses para recuperarse, hasta febrero de 2018, que será cuando arranque su gira por Australia y Nueva Zelanda.