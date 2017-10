12 / octubre / 2017

Sitio internacional de memes comparte imagen de Paty Maldonado

Una fotografía de la panelista de “Mucho Gusto” se hizo conocida en todo el mundo gracias al sitio internacional de memes, 9GAG.

En esta se puede ver a Paty Madonado totalmente enyesada durante uno de los episodios del matinal de mega, días después de la caída que sufrió en un columpio junto a José Miguel Viñuela.

Lo que más llamó la atención en la foto publicada en el portal estadounidense fue la parte baja de Maldonado, que tenía una clara alusión a la película animada Toy Story.

Al igual que el muñeco Woody, la animadora tiene en su bota inscrito el nombre de su dueño. 9GAG comentó: “Not cool Andy, not cool”.

En algunos de los comentarios se enfocaron en la hoz y el martillo que atraviesan el yeso a la altura de las costillas, símbolo asociado a la unión de los trabajadores y el comunismo.

Sin embargo, algunos usuarios chilenos se encargaron de aclarar la ideología de Maldonado. “It’s a joke, because she’s more fascist than Trump”, comentó uno de ellos.

¿Qué te parece?