Tom Cruise regresa a rodaje de “Misión imposible 6” tras sufrir accidente

05 / octubre / 2017

En agosto pasado nos enteramos del accidente que sufrió Tom Cruise durante el rodaje de “Misión imposible 6” en Londres, luego de saltar de una azotea a otra, el que lo dejó con un tobillo roto.

Luego de pasar dos meses en recuperación el artista ha retomado las grabaciones de la cinta según pudo constatar el Daily Mail.

El medio inglés compartió fotografías donde se puede ver a Cruise nuevamente en el set de grabación en Inglaterra.

PICTURE EXCLUSIVE: Tom Cruise back on set for first time since breaking his ankle on Mission: Impossible 6 set https://t.co/RB4BKf3I8T

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 3 de octubre de 2017