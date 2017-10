Twitter te permitirá guardar tuits para leer más tarde

11 / octubre / 2017

Twitter quiere seguir innovando y para esto está preparando un gran cambio para los usuarios. Actualmente quien se interesa por un tuit pero por cosas de tiempo no puede leerlo inmediatamente y quiere hacerlo más tarde, este debe recurrir a opciones como “retuitearlo” o enviárselo a su propia cuenta como mensaje.

Para terminar con esto desde ahora la red social del pajarito habilitará una nueva función que permitirá guardar un tuit, de manera privada, para leerlo cuando la persona quiera.

La Product Manager de Twitter, Jesar Shah confirmó la información en su cuenta personal. Esta indicó que pronto podremos ver un botón de “añadir a marcadores”, el que posteriormente nos dejará ver en nuestro perfil los contenidos que hemos ido guardando.

Según el sitio Engadget aún no se sabe la fecha exacta de cuando estará disponible esta nueva función.

For Hack Week @Twitter we started developing #SaveForLater. Here’s the early prototype that we put together in a week, which is likely to change. pic.twitter.com/c5LekvVF3l

— jesar 💭 (@jesarshah) 9 de octubre de 2017