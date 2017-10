Video: Insólito penal pateado en Tailandia causa furor en redes

23 / octubre / 2017

Durante un partido de fútbol de Tailandia se registró sin duda uno de los tiros más locos de la historia. Resulta que un futbolista pateó pero la pelota dio en el palo, lo que produjo que el arquero saliera corriendo a celebrar el triunfo.

Pero sorprendentemente el balón se elevó y cuando volvió a caer, comenzó a avanzar hacia la portería.Finalmente, terminó traspasando la línea y el gol fue validado.

Como era de esperar el video se convirtió en viral rápidamente.

Never ever celebrate too early in a penalty shootout. 🙈 😂 pic.twitter.com/v3OtL5lykf

— FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) 21 de octubre de 2017