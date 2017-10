Video: La conmovedora reacción de un niño tras ver a su padre después de seis meses

13 / octubre / 2017

Un video protagonizado por un emocionado niño se ha vuelto viral. En el registro se puede ver que el pequeño no puede contener las lágrimas al ver a su padre tras seis meses separados.

En el registro se ve al capitán Ian Gavagan regresar a a su casa en Dublín, Irlanda, después de pasar meses en misión de paz en los Altos del Golán, frontera entre Israel y Siria y cómo corren para abrazarlo su esposa e hija mayor.

La imágenes han conmovido a los usuarios en redes.

The excitement of Daddy coming home after 6 months in the Golan Heights proved too much for this little boy who broke down crying pic.twitter.com/oKCiw0wxMW

— Stephanie Grogan (@StephGrogan3) 5 de octubre de 2017