Video: Maggie vuelve a hablar en especial de Halloween de Los Simpsons

24 / octubre / 2017

Los fanáticos de la series esperan con ansias cada año el especial de Halloween y este 2017 no ha sido la excepción, ya que el pasado sábado se emitió en Estados Unidos un capítulo donde la más pequeña de Los Simpsons volvió a hablar.

Maggi ya había dicho su primera palabra en una temporada anterior y en esta oportunidad fue poseída por un espíritu en una sátira a la película “El exorcista”. En el teaser publicado por Fox para promocionar el capítulo, la hermana de Bart luce amarrada a su cuna y diciendo “¡Nadie se irá con vida!”.

We made it out alive! Thanks for making Treehouse of Horror XXVIII one for the books. 💀 #TheSimpsons pic.twitter.com/WKZrfLYzQl

— The Simpsons (@TheSimpsons) 23 de octubre de 2017