20 / noviembre / 2017

Ben Affleck tuvo que pagar un Batarang que se robó de la “Liga de la Justicia”

Ben Affleck ha sido uno de los actores que ha tenido el honor de interpretar a uno de los superhéroes más admirados Batman, y precisamente de este personaje habló en el programa The Late Show with Stephen Colbert donde además confesó que tuvo que pagar un Batarang que se robó de la “Liga de la Justicia”.

En esta cinta el actor comparte roles con Wonder Woman y Superman, quienes integran al equipo a Aquaman, Flash y Cyborg. Pero al parecer al artista admira tanto a su personaje que quiso quedarse con algo de él.

En el espacio televisivo Ben contó la firme y dijo que se había quedado con uno de los objetos de Batman, lo que sinceramente robó. Se trata de los batarangs, que son estos boomerangs con forma de murciélago.

Consultado por Colbert, el intérprete relató que había cosas que “digamos, desaparecieron. El departamento de accesorios me llamaba y preguntaba: ‘¿Seguro que no has encontrado ninguno de esos accesorios?’. Y yo decía ‘Pues no, fíjate. Es que no, no (lo recuerdo)?”.

Cuando le consultaron si se los robó, dijo que sí, aunque luego matizó. “No lo puedes llamar robar al final si te mandan la factura por ello, que es lo que ocurrió en mi caso”.