16 / noviembre / 2017

Blake Shelton fue escogido por revista People como el “hombre más sexy” del mundo

Como cada año la destacada revista People escoge al “hombre vivo más sexy”, y en esta oportunidada el ganador resultó ser Blake Shelton. Para aquellos que no lo conocen , él es un cantante de música country y pareja de la bella artista Gwen Stefani (ex No Doubt).

Tras su elección el también jurado de “The Voice” dijo: “He sido feo toda mi vida”. “Si puedo ser sexy por un año, ¡lo acepto!”

Además afirmó que no podía esperar para tomarle el pelo a Adam Levine, su colega en el programa y líder del grupo Maroon 5, con su título de “Hombre más Sexy”, que Levine ganó en 2013.

“No voy a tomar esto como Hugh Jackman o uno de esos tipos que son humildes al respecto. La gente me va a odiar por esto”, bromeó.

¿Qué te parece la elección?

#BlakeShelton is this year’s #SexiestManAlive! 👀🔥😍 And most importantly, he ‘can’t wait’ to stick it to his fellow #TheVoice judge (and former SMA) #AdamLevine.😂 |📷: @JoePug Una publicación compartida de People Magazine (@people) el 14 de Nov de 2017 a la(s) 5:03 PST