Confirman nueva trilogía de la saga Star Wars

10 / noviembre / 2017

Una excelente noticia han recibido los fanáticos de Star Wars ya que Lucasfilm ha anunciado que habrá una nueva trilogía de la saga y el director Rian Johnson ( “Star Wars: The Last Jedi”) estará a cargo de las películas.

En el comunido oficial de la compañía afirman que estas tres nuevas producciones prometen tener “nuevos personajes de una esquina de la galaxia que nunca ha sido explorada” y que los filmes no serán parte de la saga de los Skywalker.

“Amamos trabajar con Rian en ‘The Last Jedi’. Él hará cosas asombrosas en esta nueva trilogía” declaró Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm.

Si bien Rian Johnson será el encargado de crear la trilogía, por ahora solo está confirmada su participación como guionista y director en la primera de las cintas, la que realizará junto a Ram Bergman, productor ligado a sus proyectos desde hace años.

“Obviamente espero que a todos les guste ‘The Last Jedi’. Pero ahora REALMENTE espero que a todos les guste ‘The Last Jedi'”, escribió el director en Twitter.

Obviously I hope you like The Last Jedi. But man now I REALLY hope you like The Last Jedi.

— Rian Johnson (@rianjohnson) 9 de noviembre de 2017