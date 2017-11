23 / noviembre / 2017

Las emotivas palabras de Bonini sobre Chile que de seguro emocionarán a los hinchas de La Roja

El expreparador físico de Marcelo Bielsa falleció este jueves a raíz de un cáncer. En una entrevista de 2015 reveló lo que significó su paso por Chile.

Los hinchas del fútbol están de luto, luego de conocerse el fallecimiento de Luis María Bonini, expreparador físico de la Selección chilena, quien perdió la batalla contra el cáncer .

Tras su partida, se han ido recogiendo anécdotas y entrevistas del ex PF de Marcelo Bielsa. Una de ellas es la que brindó en 2015 al diario Marca de España, en la que contó cómo fue su llegada a Chile.

En esa oportunidad, el argentino reconoció que tenía sus dudas de llegar a Chile y dirigir a La Roja. “¿Cómo vamos a ir a Chile si hace dos mundiales que no califica, que viene de un fracaso en Copa América y con escándalo?, ¿por qué vamos a ir a Chile?”, le preguntaba a Bielsa quien estaba entusiasmado con llegar al país.

“Él se entusiasmó para venir a Chile y comenzar un cambio generacional. Lo veía en los jóvenes que había”, dijo Bonini. “En Chile podemos construir un equipo competitivo”, le decía el “Loco”.

Bonini reconoció que su trabajo con la Selección chilena no fue su logro más imoportante en su trayectoria “pero deportivamente, fue la concreción de un sueño”, señaló.

“Lograr jugar a los grandes de tu a tu. Estuvimos 3 años para poder jugarle a España, porque no querían jugarnos. No era nivel para ellos. No nos quería jugar Francia, ¡no había manera! Ese fue el mayor logro, llegar a competir como lo hicimos en el Mundial de Sudáfrica”, señaló.

Finalmente Bonini acompañó a Bielsa en la aventura de armar un equipo en un país que en ese momento no había ganado ningún título internacional a nivel de selecciones. Sin embargo, los dos cultivaron una relación que se resume en una sola frase: “Llegamos a conocernos tanto que nos mirábamos y sabíamos lo que pensábamos”.

