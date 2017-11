08 / noviembre / 2017

Ex Chino y Nacho ya no son amigos y su discusión se hizo viral

En marzo de este año el dúo Chino y Nacho anunció su separación tras 10 años en los escenarios, lo que hizo que durante todo este tiempo los seguidores soñaran con un posible reencuentro.

Pero esto es algo que claramente no será posible ya que las recientes declaraciones realizadas por los intérpretes de “Mi niña bonita! dejaron más que claro que de amistad parece que no hay nada.

Lo que sucede es que Nacho se encuentra hace dos meses en Venezuela desde donde no ha podido salir por problemas con su pasaporte, sobre su situación Chyno dijo en el programa “El gordo y la flaca” que “en inmigración me habían comentado que él puede venirse con su residencia tranquilamente a Estados Unidos”.

Esto parece que no le anduvo gustando al primero por lo que a través de sus historias de Instagram calificó a Chino como “inepto y bestia”, por referirse con “falta de tino” a una situación tan delicada para él : “Para esos amigos míos que se la tiran de inteligentes, como si no hubiera estudiado, que creen que yo no sé que puedo entrar a los Estados Unidos con mi residencia. ¡Animal, lo que no puedo es salir de otro país sin pasaporte!” dijo.

Además agregó que “tú crees que yo tengo dos meses sin ver a mis hijos por gusto. Me parece bastante irresponsable que un inepto salga a comentar”.

¡Se puso fea la cosa!