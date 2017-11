13 / noviembre / 2017

Gal Gadot amenaza con no participar en “Wonder Woman 2” si no se despide a productor acusado de abuso

Hace un tiempo que comenzó a destaparse una serie de abusos y acoso sexual que han ocurrido en la industria del cine por lo que distintas estrellas de Hollywood se han pronunciado al respecto. Una de ellas es Gal Gadot quien interpreta a “Wonder Woman”. Según distintos sitios de espectáculos la actriz habría dado un ultimátum a Warner Bros: Brett Ratner o ella.

Resulta que la artista habría pedido a la compañía que adquiriera la parte de Wonder Woman 2 que estaría en manos de la productora RatPac-Dune, propiedad de Ratner, y quien es conocido por dirigir y producir películas como X-Men The Last Stand .

El hombre ha sido acusado por varias actrices de Hollywood de conducta inapropiada y acoso sexual, de hecho Ellen Page (Kitty Pryde) en X-Men: Last Stand, fue la última voz en revelarse en su contra.

En su cuenta de Instagram Gadot ya había publicado en octubre pasado un comentario refiriéndose a que era “inaceptable” tolerar este tipo de conductas.

