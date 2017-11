02 / noviembre / 2017

Grupo Ráfaga vuelve a cambiar de vocalista

La agrupación argentina cuenta con una larga trayectoria y durante esta ha tenido dos vocalistas. El primero fue Ariel Pucheta quien convirtió en todo un éxito “La Luna y Tú” o “Agüita” pero en 2002 dejó la banda para emprender una carrera; y luego llegó Rodrigo Tapari, y fue parte del renacer de la agrupación, marcada por “Una Cerveza”.

“Llegó el momento de despedirme y agradecerles estos 14 años en los que me dieron la posibilidad de cantar en esta banda tan prestigiosa y legendaria de la Cumbia Argentina!”, escribió el artista en Facebook. “Con una mezcla de sentimientos en mi corazón me despido con mucha nostalgia de este grupo que me vio nacer y me acompañó todos estos años en esta familia de la cumbia, pero a la vez con la felicidad de elegir mi propio camino”.

Tras el anuncio Rágafa también quiso manifestarse en redes: “Queremos desearte lo mejor Rodrigo en esta nueva etapa de tu carrera. Agradecer los momentos compartidos, tantos caminos en 14 años de música. Valoramos tu entrega, tu talento y amistad”, escribieron, confirmando que las fechas pendientes se harán con el cantante.