23 / noviembre / 2017

Joven perdió su celu y a los meses con un mensaje le pidieron la clave

A diario nos encontramos en la web con noticias un poco extrañas por decirlo de alguna forma y esta es una de esas.

Resulta que en marzo pasado una joven inglesa perdió su teléfono móvil y se percató de ello al llegar a su casa por lo que resignada se compró otro, pero con el correr de los meses Beth Freestone fue sorprendida con un mensaje en su perfil de Facebook con una insólita petición: “Hola, espero que no te importe que te pregunte, pero me dieron este teléfono que creo que perdiste y sólo lo usaré durante 2 semanas, ya que el mío está en reparaciones, pero no puedo usarlo sin la contraseña para iCloud. ¿Es posible que me la des para que pueda cerrar sesión y acceder a mi propia cuenta. Gracias de antemano”.

Según el medio inglés Metro, la chiquilla de 18 años a pesar de estar sorprendida, para comprobar que se trataba de su iPhone pidió alguna prueba a la desconocida, por lo que ella le envió fotos del aparato y como era de esperar Beth no le dio la contraseña, pero coordinaron para que la otra mujer le devolviera el teléfono. Así que Beth decidió que mandaría 5 euros para pagar el envío, pero una vez que el dinero llegó la desconocida jamás apareció y la bloqueó de Facebook.

“El mensaje era tan insólito que es difícil de creer. Han pasado varios meses y sé que probablemente nunca lo recuperaré, pero aún no puedo superar el mensaje” expresó la joven.

¿No será mucho el descaro?