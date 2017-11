Los karaokes con Animojis de iPhone X causan furor en redes

06 / noviembre / 2017

El pasado 3 de noviembre salió a la venta el iPhone X y una de las funciones más revolucionaria que trajo este modelo son los animojis, caracteres animados que reproducen detalladamente las expresiones del rostro del usuario y se mueven a su ritmo.

Esta características sin duda es una de las que más ha llamado la atención en los clientes, por lo que estos han decidido compartir en redes sus rítmicas creaciones.

Aquí te dejamos algunas “obras de arte”:

And then we proceeded to waste half our day. #animojikaraoke #iphonex #queen #bohemianrapsody #carriedaway pic.twitter.com/4TBBg6qQKS

This is a thing now – Animoji Karaoke! Could not resist making one with this great karaoke song. #animoji #karaoke #animojikaraoke #iPhoneX pic.twitter.com/0OglRkV6od

— Sweet John (@SweetJohn) 4 de noviembre de 2017