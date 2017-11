03 / noviembre / 2017

Mia Khalifa entregó consejos para tener buen sexo

La popular exactriz porno escribió una columna en la destacada revista Men’s Health donde aprovechó de entregar consejos en el ámbito sexual y tips a los hombres con pene pequeño: “No creo que el tamaño importe en absoluto. Definitivamente, el mejor sexo que he tenido no fue con el hombre mejor dotado” dijo la chiquilla. “Realmente, se trata de la manera en que tratas a una chica y de lo que siente por ti. Para mí, el clímax es más acerca de cómo me siento que lo que esté haciendo la otra persona”.

También destacó “que no se salte los juegos previos”. “No se trata de conseguir una bomba o hacer que tu pene sea cuatro pulgadas más grande”.

Para continuar con el tema del tamaño, la morena advirtió que tal vez existan penes demasiado pequeños, “si él tiene esas otras cosas, la mujer va a mirar más allá del tamaño. Sólo hay que tener confianza“. “La confianza te hará parecer más alto y tu miembro más grande. Sólo tiene que ponerse de pie un poco más derecho y poner los hombros hacia atrás”, aseguró.

Mia además sugirió “poner una almohada en la parte baja de la espalda”, ya que esto -en su opinión- “ayuda con los ángulos”. Sobre las poses recomendó evitar algunas ‘a lo perrito’. Va a ser muy duro tratar de llegar si la mujer tiene un gran trasero o algo así”.

Finalmente, Khalifa señaló que con los penes pequeños es más fácil realizar la posición conocida como “garganta profunda”, lo que lo hará sentir como “una estrella de rock”.

Sobre el sexo oral afirmó que “A mí no me gusta, pero muchas chicas realmente lo disfrutan”. “Yo soy muy cosquillosa en mis muslos internos y si alguien baja, empiezo a reírme como maníaca. Soy como el Joker y eso es muy poco atractivo”.