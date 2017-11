09 / noviembre / 2017

“Mike” de “Stranger things” está cansado del acoso de los mal llamados fans

Hace unos días “Mike” de “Stranger Things” había hecho noticia tras recibir una serie de críticas ya que en un video él aparecía cercano a la entrada de su hotel sin tomar en cuenta a los seguidores que intentaban conseguir una foto o un autógrafo y los “fanáticos” se descargaron en redes, tildandolo como un invento de ellos mismos.

Aburrido de esta situación Finn Wolfhard decidió utilizar redes sociales para aclarar su molestia: “¡Hola a todos! No quiero excluir a nadie de ser fan, pero si realmente lo eres no acosarás a mis amigos o a mis compañeros. Ya saben a quiénes me dirijo”, escribió en Twitter.

Hey everybody! I don’t wanna ex-communicate anyone from this fandom, but if you are for real you will not harass my friends, or co-workers. Ya’ll know who you are. — Finn Wolfhard (@FinnSkata) 8 de noviembre de 2017

“¿Por qué tengo que tuitear esto? No lo sé. Cualquiera que se haga llamar a sí mismo un ‘fan’ mientras sigue activamente a alguien por actuar y hacer su trabajo es ridículo. Piensa antes de escribir” decía el siguiente mensaje compartido por el actor.

Why I even have to tweet that, I don’t know. Anyone who calls themselves a “fan” and actively goes after someone for literally acting and doing their job is ridiculous. Think b4 ya type boiiii — Finn Wolfhard (@FinnSkata) 8 de noviembre de 2017

¿Estás de acuerdo con “Mike”?