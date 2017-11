28 / noviembre / 2017

Mira cómo quedó esta joven tras aplicarse autobronceante ¡Pa’nunca más!

Existen tanto hombres como mujeres que les gusta lucir un lindo bronceado. Para no tener que tomar sol, sobre todo en este tiempo, una opción que ya todos conocen son los autobronceantes.

Pero ojo, la idea es utilizar un buen producto y de forma moderada, de lo contrario el resultado podría ser desastroso. Eso es precisamente lo que le ocurrió a Ebony Foley, una chiquilla de inglaterra quien quiso compartir en redes el resultado tras aplicarse uno.

La joven de 20 años quiso probar un autobronceante diferente al que acostumbraba : “Cuando me lo eché mi cuerpo lucía genial, pero mi cara se puso negra inmediatamente. Fue muy divertido. Mi novio estaba sacándolo con una esponja y salía como suciedad” dijo la lola a The Sun. Además cuenta que fue gracioso porque la gente la molestaba y le decía que había cambiado su raza por unas horas. “Mis compañeros de trabajo no paraban de reírse de mí y de lo que me había pasado”.

Además compartió una imagen del producto para que a nadie más pase algo parecido.