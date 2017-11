08 / noviembre / 2017

Niña de 9 años reservó pasajes a Disneyland para su familia… ¡pero ellos no lo sabían!

Sin decirle a nadie, la pequeña compró los pasajes a través del celular de su padre.

Disneyland aparece como el destino soñado para la mayoría de los niños del mundo y muchos hace lo que sea para llegar a conocer el parque de diversiones donde habitan Mickey Mouse y sus amigos.

Es el caso de Susan Wilson, una pequeña británica de 9 años, de la localidad de Immingham, que adivinó la contraseña de la cuenta de PayPal de su padre y reservó pasajes para el parque que está en París, según informa Daily Mail.

La niña gastó cerca de 1.000 libras esterlinas, en los vuelos a París, una tarjeta de regalos del hotel, un viaje VIP a la Torre Eiffel y boletos para el parque y el tren Disneyland Express.

“Mi primer pensamiento fue que era un fraude, así que llamé a PayPal y me dijeron que los pagos se habían realizado desde mi dispositivo y por lo cual no lo consideraban un fraude. Fue entonces cuando revisé el historial de mi teléfono y encontré todos estos sitios web en mi historial de Internet. Le pregunté a Susan y me dijo que había sido ella”, dijo Ian Wilson, padre de la niña.

El viaje finalmente no se realizó e Ian Wilson recuperó el gasto, pues PayPal le comunicó que la transacción estaba calificada como “fraude amistoso”, por lo que le reembolsaron la totalidad del dinero gastado.

Fotos: Shutterstock

c13,espectaculos,ned,noticias

nicolas.marquez

nina-de-9-anos-reservo-pasajes-a-disneyland-para-su-familia-pero-ellos-no-lo-sabian

nedmedia