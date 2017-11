Niño rayó las paredes de la casa y su madre reaccionó con una brillante idea

17 / noviembre / 2017

Las imágenes las viralizó el padre del pequeño a través de Twitter

A medida que los niños van creciendo, utilizan cualquier lugar de sus casas para explotar sus habilidades, provocando a veces el enojo de sus padres.

Sin embargo, una mujer prefirió no hacerse problemas y tras ver que su hijo rayó las paredes de su casa, tuvo la genial idea de convertirla en una “obra de arte”, informa The Sun.

El pequeño de seis años dibujó una casa en las paredes del hogar y la madre decidió poner un marco dejando el dibujo justo al medio y agregó los datos de la obra que había realizado su hijo.

“Tus hijos van a hacer cosas que no deberían. Ayuda si te casas con alguien con sentido del humor”, escribió Eric Massicotte en su cuenta e Twitter, en una publicación que fue acompañada por las fotos del dibujo de su hijo.

“Regalo para los padres, por sorpresa”, dice la pequeña reseña de la obra que fue titulada “Interrupted House”.

Your kids are going to do things they shouldn’t. It helps if you married someone with a sense of humour. pic.twitter.com/VVTstejBJO

— Eric Massicotte (@DrMassicotte) 14 de noviembre de 2017